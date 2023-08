Ein siebenjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste der Opel einer 32-Jährigen das Kind gegen 6.40 Uhr auf der Carola-Neher-Straße in Richtung Grottkauer Straße.

Die Siebenjährige soll nach Polizeiangaben parallel zur Fahrbahn auf einem Gehweg unterwegs gewesen sein. Kurz hinter der Einmündung zur Maxie-Wander-Straße soll das Mädchen unvermittelt die Fahrbahn überquert haben, um auf den gegenüberliegenden Fußweg zu kommen. Dabei fuhr die 32-Jährige mit ihrem Wagen das Mädchen an.

Nach einer Erstversorgung vor Ort kam die Siebenjährige in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb hingegen unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.