Autos krachen bei Unfall in Köpenick zusammen: Zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß am Wendenschloss wurden zwei Autofahrerinnen verletzt. Eine musste in die Klinik. Die Polizei Berlin ermittelt.

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. In Berlin-Köpenick stießen zwei Autos zusammen. Dabei wurden zwei Frauen verletzt. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Bei einem Unfall in Berlin-Köpenick sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte gegen 13.30 Uhr eine 42-jährige Autofahrerin mit dem Wagen einer 35-Jährigen unweit des Wendenschlosses.

Die 42-Jährige kam mit ihrem Auto aus der Straße Grüne Trift. Zugleich fuhr die 35-Jährige mit dem Wagen auf der Pritstabelstraße in Richtung Köpenzeile. Sie kam von rechts und stieß daraufhin mit der 42-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden die Airbags beider Fahrzeuge ausgelöst.

Die ältere Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Jüngere klagte über Schmerzen in beiden Armen und am Oberkörper, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen der Berliner Polizei laufen.