Lankwitz: Fußgängerin verursacht Unfall und flüchtet – 15-Jährige verletzt

Zwischen einer Fußgängerin und einer Pedelec-Fahrerin ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall in Berlin-Lankwitz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll die bislang unbekannt gebliebene Fußgängerin gegen 19 Uhr unweit des S-Bahnhofs Lichterfelde Ost auf den Fahrradweg gelaufen sein.

Eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt den Radweg befuhr, bemerkte die Fußgängerin, weshalb sie stark bremsen und ausweichen musste. Daraufhin stürzte sie über ihr Pedelec, prallte gegen den Mast einer digitalen Anzeige und stieß dann gegen einen Vorderreifen eines wartenden Linienbusses.

Die Fußgängerin flüchtete anschließend vom Unfallort in Richtung Kranoldplatz. Die unter anderem am Kopf verletzte Radfahrerin wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen