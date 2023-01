Unfall in Lichtenberg: Auto knallt gegen Verteilerkasten, Stromausfall

Ein Auto ist am Mittwoch in Berlin-Lichtenberg gegen einen Verteilerkasten gefahren.

Ein Auto ist am Mittwoch in Berlin-Lichtenberg gegen einen Verteilerkasten gefahren. imago/Rolf Kremming

Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in Berlin-Lichtenberg auf einen Verteilerkasten gefahren, hat sich dabei schwer verletzt und durch den Unfall einen Stromausfall ausgelöst. Die Feuerwehr wurde am Mittwochmittag zum Unfallort in die Ribnitzer Straße gerufen und brachte den verunfallten Fahrer in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Zeitung bestätigte.

In dem Einkaufscenter RIZ fiel nach dem Unfall der Strom aus. Das bestätigten Gewerbetreibende in der Ribnitzer Straße. Ob der Strom inzwischen wieder fließt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.