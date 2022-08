Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichterfelde ist am Freitagvormittag ein 73-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 40-jährige Radfahrerin gegen 9.20 Uhr auf dem Radweg der Unterführung der Emil-Schulz-Brücke unterwegs. Die Frau sagte aus, am Ende der Unterführung sei ihr der 73-Jährige mit erheblicher Geschwindigkeit entgegengekommen.

Es kam zum Zusammenstoß. Während die Frau ihr Fahrrad wieder unter Kontrolle brachte, stürzte der Mann zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Frage nach dem genauen Unfallhergang ermittelt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.