Unfall in Mahlsdorf: Autofahrerin missachtet Stoppschild – vier Verletzte

Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung zusammen. Ein beteiligter Kleinwagen rast in einen Gartenzaun. Zwei Menschen werden nun stationär im Krankenhaus behandelt.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mahlsdorf sind am Mittwochabend vier Personen verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, mussten zwei von ihnen stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizei war eine 32-jährige VW-Autofahrerin gegen 20 Uhr auf der Straße Am Kornfeld in Fahrtrichtung Wilhelmsmühlenweg unterwegs. Mit einem Kleinwagen, der in Richtung Myslowitzer Straße fuhr, sei sie an einer Kreuzung anschließend kollidiert, weil sie zuvor ein Stopp-Schild missachtet haben soll. Der Renault wurde von der Straße gedrängt, überfuhr einen Absperrpoller und durchbrach einen Gartenzaun. Die 46-Jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt und stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Mahlsdorf: Vier Personen verletzt – keine Lebensgefahr

Der VW der 32-Jährigen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam hinter dem Renault zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 32-jährige VW-Fahrerin und eine ihrer beiden Mitfahrerinnen, eine 36 Jahre alte Frau, verletzten sich ebenfalls bei dem Unfall und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Es besteht keine Lebensgefahr für die Verletzten. Die Ermittlungen dauern an.