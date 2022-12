In Berlin-Mariendorf stürzte in der Nacht zum vierten Advent der Fahrer eines Motorrollers schwer. Notärzte brachten ihn und seinen Beifahrer ins Krankenhaus.

Unfall in Berlin-Mariendorf: Motorrollerfahrer und Beifahrer schwer verletzt

Nach dem Unfall in Berlin-Mariendorf waren Rettungskräfte und die Polizei Berlin vor Ort. Morris Pudwell

In Berlin-Mariendorf sind ein Motorrollerfahrer und sein Beifahrer in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall schwer verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Fahrer in der Ringstraße aus bisher unbekannter Ursache.

Dabei wurden parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Schwerverletzten wurden vor Ort von Notärzten und Notfallsanitätern erstversorgt und zur Weiterbehandlung in Krankenhäuser transportiert. Die Beamten des zuständigen Polizeiabschnitts ermitteln nun wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Gegebenheiten der Straße für Zweiräder nicht optimal und es herrschten minus fünf Grad.