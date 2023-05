Berlin: Radfahrerin kracht gegen geöffnete Autotür

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Berlin-Mariendorf mit einer geöffneten Autotür zusammengestoßen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 69-Jährige zunächst gegen 16 Uhr den Radweg auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Körtingstraße.

Zugleich öffnete ein 24-jähriger Beifahrer die Tür eines Autos, das der 28-jährige Fahrer zuvor zur Hälfte auf dem Gehweg geparkt hatte. Daraufhin kollidierte die Frau mit der Tür und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihre Platzwunde am Kopf zuerst am Ort und brachten die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus. Die beiden Männer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.