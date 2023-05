Unfall in Berlin-Mitte: Auto kracht am Soho House in die Tram-Gleise

In der Prenzlauer Allee in Berlin-Mitte kam ein Skoda-Fahrer bei einem Unfall von der Straße ab und landete in den Tram-Gleisen. Die Unfallursache ist unklar.

Am Soho House in Berlin-Mitte hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet Morris Pudwell

In Berlin-Mitte hat sich am späten Freitagabend ein Unfall ereignet. In Skoda-Fahrer kam gegen 22.20 Uhr in der Prenzlauer Allee von der Straße ab und landete mit seinem Wagen am Soho House in den Tram-Gleisen.

Wie es von den Rettern hieß, musste die Feuerwehr und die BVG das Auto aus dem Gleisbett bergen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe am Unterboden und der Lenkung. Wie es zu der Gleisbettfahrt kam, muss nun die Polizei Berlin ermitteln.