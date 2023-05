Berlin-Mitte: Radfahrerin kollidiert mit E-Scooter und wird von Mercedes erfasst

Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Mitte eine Radfahrerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 56-Jährige gegen 16 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße unterwegs. Kurz hinter der Dircksenstraße soll die Radfahrerin einen E-Scooter überholt haben, mit dem zwei der Beschreibung nach junge Männer in gleicher Richtung unterwegs waren.

Dabei soll die 56-Jährige ins Schlingern geraten und mit den Männern auf dem E-Scooter kollidiert sein. In der Folge stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn und wurde anschließend von einem Mercedes erfasst, mit dem ein 57-Jähriger ebenfalls die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße befuhr. Der Autofahrer soll gerade bei Grün losgefahren sein und hatte den Sturz der Zweiradfahrerin offenbar nicht bemerkt.

Die beiden Männer auf dem E-Scooter sollen sich nach Angaben der Zeugen noch umgedreht, ihre Fahrt aber ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.