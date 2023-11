Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Torstraße in Berlin-Mitte ist ein Mann am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort ist der Mann gegen 20.30 Uhr von einer Tram erfasst und dabei unter die Bahn gedrückt worden. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) befreiten ihn. Vor Ort wurde er von einem alarmierten Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt. Dann wurde er den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Straßenbahn-Fahrer kam in eine Klinik.

Über Stunden sei der Straßenbahnverkehr unterbrochen gewesen. In Richtung Schönhauser Allee war die Torstraße voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist oder ob es noch weitere Verletzte gegeben hat, ist noch nicht bekannt.