Berlin-Mitte: Radfahrerin kracht gegen Linienbus und stürzt

Eine 45-Jährige will mit ihrem Rad in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen. Dabei kollidiert sie mit dem hinteren Teil eines BVG-Busses.

Eine Radfahrerin ist am Mittwochmorgen in Berlin-Mitte bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß die 45-Jährige gegen 8 Uhr gegen den hinteren Teil eines BVG-Linienbusses, als sie von der Hirten- in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen wollte.

Der 59-jährige Busfahrer hielt den Bus nach dem Zusammenstoß unverzüglich an. Die 45-Jährige zog sich durch den Aufprall und den Sturz Verletzungen an den Armen, Beinen und dem Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus. In dem Linienbus wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.