Unfall in Berlin-Mitte: Tram kracht mit Auto zusammen

In Berlin-Mitte ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einer Tram gekommen. Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilt, war eine Bahn der Linie M10 zwischen Nordbahnhof und Hauptbahnhof in einen Unfall verwickelt.

Wie Medien am Abend berichten, stieß in der Invalidenstraße die Straßenbahn mit einem Auto zusammen. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Linie #M10_BVG ist in beiden Richtungen wegen eines Verkehrsunfalles zwischen S #Nordbahnhof und S+U #Hauptbahnhof unterbrochen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 7, 2023