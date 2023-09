Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln ist am Sonntagmittag eine Mopedfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 62-Jährige gegen 13.40 Uhr auf dem Dammweg unterwegs, als sie plötzlich von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde.

Der unbekannte Autofahrer fuhr auf dem Dammweg in Richtung Plänterwald und bog links in die Aronsstraße ab. Dabei soll er der Frau die Vorfahrt genommen haben, wodurch es zu einer Kollision kam. Die 62-Jährige fiel zu Boden und zog sich Verletzungen an Arm, Bein, Kopf sowie am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer entfernte sich derweil unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.