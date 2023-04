Unfall in Berlin-Neukölln: Carsharing-Wagen kracht mit BMW zusammen

Auf der Buschkrugallee stoßen aus bisher ungeklärter Ursache zwei BMW zusammen. Einer fährt in einen geparkten Mercedes-SUV. Beide Fahrer werden verletzt.

Der BMW krachte anschließend in einen geparkten Mercedes-SUV. Morris Pudwell

In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Zeugenberichten stieß auf der Buschkrugallee gegen 1.50 Uhr ein BMW mit einem anderen BMW eines Carsharing-Unternehmens zusammen. Beide Fahrer sollen sich offenbar gekannt haben.

Nach ersten Informationen der Polizei Berlin kollidierten die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Zaandamerstraße, als sie nebeneinander fuhren. Ein Auto wurde wohl abgedrängt und geriet nach links von der Fahrbahn ab, krachte anschließend in einen geparkten Mercedes SUV im Gegenverkehr. Der Fahrer des Carsharing-Mini galt kurze Zeit als flüchtig. Er soll zunächst in der Zaandamerstraße verschwunden sein, kehrte dann aber wieder zur Unfallstelle zurück. Beide Fahrer mussten in einem Rettungswagen behandelt werden.

Wie Zeugen berichten, erschien der Vater einer der Unfallfahrer, um die Schuld auf sich zu nehmen. Seine Angaben, dass er gefahren sein soll, erschien jedoch wenig glaubwürdig. Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Berliner Polizei.