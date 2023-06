Neukölln: Carsharing-Auto überrollt Fußgänger – Unfallflucht

Der Fahrer eines Carsharing-Autos erfasst in der Hermannstraße einen Fußgänger und begeht Unfallflucht. Das Unfallopfer wird schwer verletzt.

In der Neuköllner Hermannstraße ereignete sich in der Nacht zu Montag ein schwerer Unfall. Ein Autofahrer beging Unfallflucht.

Ein Carsharing-Wagen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Berlin-Neukölln einen Fußgänger erfasst, überrollt und liegen lassen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fußgänger in der Hermannstraße kurz hinter der Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren.

Der Fahrer des Mietwagens erfasste den Fußgänger beim Überqueren und beging Unfallflucht. Es wird bisher davon ausgegangen, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Dies sollen auch mindestens drei Zeugen bestätigt haben. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug auf dem Straßenabschnitt 30 km/h.

Unfallflucht in Berlin-Neukölln: Polizei findet Fahrzeugteile

Der Fußgänger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Von dem Fahrer fehlt bisher jede Spur. Sein Auto soll jedoch wenig später gefunden und sichergestellt worden sein. Der Verkehrsunfalldienst hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn verteilt waren, wurden ebenfalls sichergestellt.

Die Hermannstraße war für den Autoverkehr zwischen Herrfurthstraße und Kienitzer Straße für rund drei Stunden Richtung Süden gesperrt. Die Nachtbuslinie N8 wurde durch den Gegenverkehr geleitet. Die Polizei ermittelt.