Unfall in Berlin-Pankow: Radfahrer auf der Mühlenstraße von Auto erfasst

In Berlin-Pankow ist am Mittwochabend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Rolf Kremming/imago

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Pankow am Mittwochabend verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, fuhr eine 56-jährige Autofahrerin gegen 20.35 Uhr mit ihrem Ford die Mühlenstraße in Richtung Schönhauser Allee.

Sie übersah dabei kurz vor der Kreuzung Zillertalstraße offenbar den Radfahrer, der am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung unterwegs war. Die Autofahrerin fuhr auf den 69-Jährigen auf. In der Folge stürzte der Mann auf die Fahrbahn. Mit Rumpfverletzungen brachten Rettungssanitäter den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Berlin ermittelt zu dem Unfall.