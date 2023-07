Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag in der Bülowstraße in Berlin-Schöneberg gegen eine Leitplanke sowie einen Baum gefahren. Die Person war offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Toyota in einer Rechtskurve verlor.

Der Fahrer prallte gegen eine Leitplanke, die bei dem Aufprall schwer beschädigt wurde und fuhr zudem noch einen Baum um. Das Auto erlitt ebenfalls einen schweren Schaden. Die Person konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und floh zu Fuß vom Unfallort.

Die Polizei suchte die nähere Umgebung nach dem Fahrer ab, allerdings ohne Erfolg. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, es wurde von der Polizei als Tat- und Beweismittel sichergestellt. Die Beamten werden ersten Angaben zufolge nun DNA-Spuren an und in dem Toyota sichern. Warum der Fahrer vor den Beamten floh, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen und Fahndung führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.