Unfall in Schöneberg: Beifahrer steigt aus Auto und stößt mit Radfahrer zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg ist am Dienstagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut der Polizei war der 57-Jährige Zeugenaussagen zufolge gegen 18.20 Uhr auf der Landshuter Straße in Richtung Barbarossastraße unterwegs.

Aus einem in zweiter Spur haltenden Auto soll der 19-jährige Beifahrer ausgestiegen, um die Front des Pkw gegangen, schließlich auf die Fahrbahn getreten und mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen sein. Beide stürzten.

Radfahrer zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletze sich leicht am Rücken und an den Beinen und wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.