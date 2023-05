Berlin-Schöneberg: Person in Aufzug eingeklemmt und tödlich verletzt

Ein Mensch verunglückte bei einem Aufzugunfall in einem Geschäftsgebäude in der Kleiststraße am Donnerstagmittag tödlich. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einem Unfall in einem Geschäftsgebäude in Berlin-Schöneberg ist am Donnerstagmittag ein Mensch gestorben. Der Unfall ereignete sich in einem Aufzug in dem Gebäude in der Kleiststraße, wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung sagte. Nach Angaben der Polizei wurde die Person in dem Fahrstuhl eingeklemmt und so tödlich verletzt. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Der Notruf ging um 12.51 Uhr ein. Die Feuerwehr ist mit 30 Kräften vor Ort. Das Geschäftsgebäude mit mehreren Arztpraxen befindet sich direkt am Wittenbergplatz. Die genauen Hintergründe sind unklar. Ob es sich bei dem Unfallopfer um einen Mann oder eine Frau handelt, ist derzeit nicht bekannt.