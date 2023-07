Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem DHL-Transporter und einer S-Bahn ist es am Montagmorgen am Bahnübergang Bohnsdorfer Chaussee in Berlin-Schönefeld gekommen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der Berliner Zeitung sagte, hatte der DHL-Fahrer gegen 9.45 Uhr offenbar versucht, die geschlossene Schranke am Bahnübergang zu umfahren. Als er die herannahende S-Bahn bemerkte, konnte er sich in letzter Sekunde aus dem Transporter retten, der einige Meter von der Bahn mitgerissen wurde. Die S-Bahn der Linie S9 kollidierte mit dem Transporter.

S-Bahn-Strecke zwischen Altglienicke und BER Terminal 5 gesperrt

Der S-Bahn-Fahrer sowie die Fahrgäste in der S-Bahn blieben unverletzt. Der Fahrer des DHL-Transporters erlitt einen Schock, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Zugverkehr auf den Linien S9 und S45 ist zwischen Altglienicke und dem BER Terminal 5 derzeit noch unterbrochen. Fahrgästen wird geraten, zur Umfahrung der Unfallstelle die Buslinien 163 und 164 zu nutzen oder auf die Regionalbahn 24 und die Regionalbahn 32 auszuweichen. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit noch unklar.