Motorradfahrer von Lkw erfasst: 66-jähriger Berliner erleidet zahlreiche Verletzungen

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Berlin-Niederschönhausen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 6.45 Uhr in in der Hermann-Hesse-Straße. Dort war der 66-Jährige in Richtung Pastor-Niemöller-Platz unterwegs, als er von einem Lastwagen überrascht wurde, der an der Ecke Heinrich-Mann-Straße in die Kreuzung einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 66-jährige Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Nach Polizeiangaben zog er sich eine Platzwunde im Gesicht, eine Verletzung an der Lunge sowie eine Wirbelfraktur zu. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.