Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in Berlin-Spandau eine Radfahrerin angefahren. Die 44-jährige Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nun auf der Intensivstation liegt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Radfahrerin gegen 9.15 Uhr bei für sie grüner Ampel über die Fußgängerfurt an der Einmündung Altonaer Straße/Klosterstraße gefahren. Ein 21-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Brunsbütteler Damm unterwegs war, missachtete eine rote Ampel und fuhr gegen die Frau.

Die Radfahrerin erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Halswirbelsäule und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 2,63 Promille. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Klosterstraße wurde ab der Seeburger Straße bis zur Sedanstraße komplett in Fahrtrichtung Rathaus Spandau gesperrt.

Abbiegeunfall in Adlershof: Radfahrer verletzt

Am Sonntagnachmittag gab es in Adlershof einen weiteren Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei hatte ein 39-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr auf der Köpenicker Straße beim Linksabbiegen in eine Kleingartenkolonie den 60-jährigen Radfahrer angefahren.

Der Mann auf dem Fahrrad stürzte nach der Kollision und verletzte sich am Kopf und am Rumpf. Zur weiteren Behandlung wurde er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.