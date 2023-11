Bei einem Unfall in Berlin-Spandau ist am Donnerstagnachmittag ein Senior schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 34-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Grünhofer Weg offenbar den 80-jährigen Fußgänger übersehen, der gerade ein Geschäft verließ und die Fahrspur überqueren wollte.



Es kam zu einer Kollision, durch welche der Mann unter den Wagen geriet und eingeklemmt wurde. Feuerwehrleuten gelang es, den Senior zu befreien. Der Mann erlitt Verletzungen an den Beinen und im Schulterbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.