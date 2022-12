Unfall in Steglitz: Autofahrerin fährt beim Abbiegen 90-Jährigen an

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz: Bei einem Unfall in Steglitz ist am Donnerstag ein 90-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz ist am Donnerstagnachmittag ein 90-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Senior gegen 16.15 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn der Siemensstraße überquert.

Eine 36-jährige Autofahrerin bog von der Birkbuschstraße nach links in die Siemensstraße ab und erfasste den Fußgänger mit ihrem Wagen. Der 90-Jährige wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.