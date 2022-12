Ein Mercedes-Fahrer kam am Sonntagmorgen auf dem Steglitzer Damm von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Er soll neben dem Auto gelegen haben.

Unfall in Berlin-Steglitz: Mann liegt schwer verletzt neben Mercedes

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Berlin-Steglitz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Zeitung B.Z. meldet, kam der Mercedesfahrer gegen 5 Uhr auf dem Steglitzer Damm kurz vor dem Biberacher Weg in einer Rechtskurve von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Laut Augenzeugen soll er nach dem Unfall neben dem Mercedes gelegen haben. Zur Unfallursache ermittelt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei. Der Steglitzer Damm war aufgrund der Ermittlungen für Stunden beidseitig gesperrt.