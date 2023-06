Unfall in Berlin-Tegel: Auto stößt mit Polizeiwagen zusammen

Ein 70-Jähriger und der Fahrer eines Polizeiautos sind am Sonntagmittag in Tegel mit ihren Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Auf der Kreuzung Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm kam es am Sonntag zu einem Unfall.

Jürgen Ritter/imago

In Berlin-Tegel ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch ein Polizeiauto beteiligt war. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Mannschaftswagen der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Waidmannsluster Damm in Richtung Ziekowstraße.

Auf der Kreuzung Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm stieß der Polizeiwagen mit dem Auto eines 70-jährigen Fahrers zusammen, das gerade die Autobahn verlassen hatte.

Beide Fahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden

Beide Fahrzeuge sowie ein Verkehrsschild wurden bei dem Unfall beschädigt, außerdem wurden die Fahrer der Wagen ins Krankenhaus gebracht und nach ambulanten Behandlungen wieder entlassen.