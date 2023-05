Schwerer Unfall in Tempelhof: Lkw erfasst Radfahrer

An der Kreuzung Gottlieb-Dunkel-Straße/Bergholzstraße kam es am Mittwoch zu einem Abbiegeunfall. Ein Radfahrer wurde schwer verletzt.

Das zerstörte Rad nach dem Abbiegeunfall in Berlin-Tempelhof.

Das zerstörte Rad nach dem Abbiegeunfall in Berlin-Tempelhof. Morris Pudwell

Ein Radfahrer ist bei einem Abbiegeunfall mit einem Lkw am Mittwochmorgen in Berlin-Tempelhof schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Gottlieb-Dunkel Straße/Bergholzstraße.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt, wurde der Mann auf dem Fahrrad bei dem Unfall schwer an den Beinen verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht zunächst nicht. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei Berlin ermittelt.