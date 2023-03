Berlin: Transporter streift betagten Fahrradfahrer – Krankenhaus

Ein 79-Jähriger war mit seiner Ehefrau mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als ein Transporter ihn streifte. Daraufhin stürzte er und verletzte sich am Kopf.

In Berlin-Wannsee ist ein Fahrradfahrer von einem Transporter erfasst worden. Er kam mit einer Kopfverletzung daraufhin in ein Krankenhaus. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Berlin-Wannsee ist ein 79-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er mit seiner 69-jährigen Ehefrau gegen 11.15 Uhr den Radweg der Kohlhasenbrücker Straße in Richtung Wilhelmplatz.

Der Radweg führte dann auf die Fahrbahn. An dieser Stelle soll ein weißer Transporter mit einem weißen Wohnanhänger den Fahrradfahrer überholt und mit dem Anhänger gestreift haben. Daraufhin soll der Senior vom Fahrrad gestürzt sein und sich am Kopf verletzt haben. Die Fahrerin oder der Fahrer des Transporters soll die Fahrt fortgesetzt haben.

Der verletzte Radfahrer wurde durch die Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.