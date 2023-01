Abbiege-Unfall in Berlin-Wedding: Fußgänger schwer am Kopf verletzt

Auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ina PeeK/Imago

Ein Mann ist bei einem Unfall in Berlin-Wedding am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 40-jährige Autofahrerin gegen 21 Uhr von der Müllerstraße aus an der Kreuzung Fennstraße links abbiegen. Dabei übersah sie jedoch offenbar den 31-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an.

Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.