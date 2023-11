Unfall in Wedding: VW kracht gegen Ampelmast, Fahrer flieht

Bei einem Unfall in Berlin-Wedding ist ein Autofahrer mit seinem VW gegen einen Ampelmast gefahren. Sein Auto landete im Gleisbett der Tram. Anschließend ergriff der Autofahrer die Flucht, wie eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung sagte.



Der Unfall ereignete sich Dienstagabend an der Kreuzung Seestraße, Lütticher Straße, Guineastraße. Nach ersten Erkenntnissen war dem Fahrer das Abbiegen in die Guineastraße misslungen. Ob es sich bei ihm um eine Frau oder einen Mann handelt, ist noch unklar. Unbekannt ist ebenso, ob sich in dem VW Mitfahrer befunden haben, die dann ebenfalls geflüchtet sein könnten.