Berlin: Radfahrerin wird von Auto erfasst – Beinbruch

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Eine Radfahrerin ist in Wilmersdorf von einem Auto erfasst worden. Sabine Gudath

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 66-Jährige von einem Autofahrer gegen 13.50 Uhr angefahren, als dieser von der Güntzelstraße auf einen Parkplatz abbiegen wollte.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß einen Beinbruch. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Güntzelstraße war vom Hohenzollerndamm in Richtung Uhlandstraße in Höhe der Unfallstelle bis 16 Uhr gesperrt.