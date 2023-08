Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wittenau ist am Montagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 28-Jährige auf dem Radweg an der Straße Am Nordgraben. Als eine 57-jährige Autofahrerin gegen 8.30 Uhr nach links in die Triftstraße abbiegen wollte, habe sie den entgegenkommenden Radfahrer übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte und Verletzungen am Kopf, den Beinen und Armen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.