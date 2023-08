Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wittenau ist am Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 24-Jährige gegen 8 Uhr mit ihrem Smart von der Straße Am Nordgraben in die Oranienburger Straße abbiegen, als ihr ein Polizeiwagen entgegenkam.

Die Frau habe den Angaben zufolge den Streifenwagen nicht rechtzeitig gesehen, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Smart auf die Seite. Die Fahrerin wurde wegen Verletzungen am linken Arm in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Polizeiwagens wurde derweil ambulant am Arm und Kopf behandelt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.