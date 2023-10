Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter hat eine 45-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag in Blankenfelde schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporter auf der Blankenfelder Chaussee gegen 16.20 Uhr stadteinwärts, als er in den Gegenverkehr geriet. Sein Wagen kollidierte mit dem der 45-Jährigen.

Die Frau wurde an Kopf, Bein und Arm verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der Fahrer des Kleintransporters kam ebenfalls ins Krankenhaus, entließ sich aber später selbst. Warum er in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.