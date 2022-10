An der Ludwig-Hoffmann-Brücke in Berlin-Charlottenburg stießen ein Smart und ein SUV zusammen. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

Unfall in Charlottenburg-Nord: Zwei Verletzte

Die Feuerwehr Berlin begutachtet den Schaden an beiden Fahrzeugen nach dem Unfall in Charlottenburg. Morris Pudwell

In Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Ludwig-Hoffmann-Brücke zu einem Unfall zwischen einem Smart und einen SUV gekommen. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenberichten wurden zwei Insassen verletzt und von Notfallsanitätern versorgt und betreut.

Urspünglich wurden mindestens vier Verletzte gemeldet. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache.