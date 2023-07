Unfall in der Frankfurter Allee in Lichtenberg: Lkw erfasst Radfahrer, schwer verletzt

In der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei Berlin mitteilte, wurde dabei ein 55-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr sollen ein Radfahrer und ein Lkw in gleicher Richtung unterwegs gewesen sein, als es an der Kreuzung Frankfurter Allee/Buchberger Straße zum Zusammenstoß kam. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen Abbiegeunfall.

Zunächst hieß es von der Polizei, dass der Mann lebensgefährlich verletzt sei. Das bestätigte sich aber nicht. Der 55-Jährige wurde schwer am Bein verletzt und kam in ein Krankenhaus.