Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schöneberg in der Nacht zu Mittwoch sind drei Menschen verletzt worden – eine Frau schwer. Nach ersten Informationen soll der Fahrer eines Smart gegen 1.10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel und dann gegen mehrere Verkehrs-Poller in der Motzstraße gekracht sein, bevor der Wagen abgehoben und über 85 Meter weit geflogen sein soll.

Beim Aufprall wurden Teile des Fahrzeugs durch die Luft geschleudert. Mehrere geparkte Autos wurden von den umherfliegenden Auto-Teilen beschädigt. Augenzeugen zufolge soll der Smart mit erhöhter Geschwindigkeit aus der Motzstraße in die Martin-Luther-Straße gerast und erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen gekommen sein.

Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Martin-Luther-Straße/Motzstraße in Schöneberg stundenlang gesperrt.