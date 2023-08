Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Freitagnachmittag in Berlin-Lichterfelde vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten in der Wupperstraße ein Auto und ein Wohnmobil.

Der 23-jährige Autofahrer hatte den Angaben nach in einer Kurve trotz durchgehender Fahrstreifenbegrenzungslinie einen vor ihm fahrenden Wagen überholt. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines 78-Jährigen zusammen.

Unfall in Lichterfelde: Insassen des Autos und des Wohnmobils verletzt

Der Fahrer des Wohnmobils kam mit Kopf- und Oberkörperverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Wegen Verletzungen am Kopf, am Oberkörper sowie am Bein wurde seine 75-jährige Beifahrerin ebenfalls stationär aufgenommen. Mit einer offenen Beinfraktur brachten Rettungskräfte auch den 23-Jährigen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Ebenso wurde dessen 20-jähriger Mitfahrer wegen erlittener Schürfwunden in die Rettungsstelle transportiert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Straße bis kurz nach 21 Uhr gesperrt.