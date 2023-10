Ein Fußgänger ist in Berlin-Friedrichshain von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen ins Krankenhaus, in dem er verstarb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 18-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 37-Jährige am Montagabend die Frankfurter Allee betreten, wo er von dem Auto des 18-Jährigen erfasst wurde, der in Richtung Colbestraße unterwegs war. Passanten leisteten dem verunglückten Fußgänger Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Straße blieb fünf Stunden lang gesperrt. Der genaue Hergang des Unfalls muss noch ermittelt werden.