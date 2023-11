Nach einem Sturz mit dem Fahrrad in Berlin-Grunewald ist eine Seniorin in der Nacht zu Dienstag in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 82-Jährige am 2. November gegen 18 Uhr in Delbrückstraße in Grunewald ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad gestürzt.

Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie intensivmedizinisch behandelt, erlag nun aber ihren Verletzungen.