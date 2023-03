Unfall in Hellersdorf: 26-Jährige von Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Berlin-Hellersdorf.

Eine 26-Jährige ist in der Nacht zu Montag in Berlin-Hellersdorf an einem Fußgängerüberweg von einer Tram angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Fußgängerin in der Stendaler Straße in Berlin-Hellersdorf unterwegs. Sie überquerte nach dpa-Angaben zusammen mit einem 34-Jährigen die Gleise auf Höhe der Zerbster Straße. Dabei wurde sie von einer Tram der Linie M6 Richtung Hackescher Markt angefahren.

Die 26-Jährige kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, der Mann blieb unverletzt. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 0.40 Uhr.

Tram-Unfall in Hellersdorf: Tramfahrer erleidet Schock

Der 35-jährige Tramfahrer hatte ersten Informationen zufolge noch versucht, mit einer Notbremsung die tonnenschwere Straßenbahn anzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Nach Aussagen von Zeugen waren neben der Gefahrenbremsung auch deutliche Warnsignale der Tram zu hören gewesen. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte.

Warum die Frau nicht auf die Signale reagierte und ihren Weg trotzdem fortsetzte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Berliner Polizei. Der Straßenbahnverkehr war aufgrund der Behandlung der Verletzten im Gleisbett und der Unfallaufnahme für mindestens eine Stunde unterbrochen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen Mann handelt. Das haben wir nachträglich korrigiert.