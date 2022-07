Ein Kind ist am Samstagabend in Berlin-Hellersdorf bei einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 46 Jahre alte Frau gegen 18 Uhr mit ihrem Auto die Hellersdorfer Straße in Richtung Alte Hellersdorfer Straße.

In Höhe des Cottbusser Platzes erfasste die Autofahrerin mit ihrem Wagen einen Jungen, der auf die Fahrbahn gerannt war. Der 11-Jährige wurde bei dem Unfall am Kopf und der Schulter verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.