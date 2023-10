Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Karlshorst sind ein Radfahrer und eine Fußgängerin verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 57-jährige Fahrradfahrer gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg der Treskowallee in Fahrtrichtung Am Tierpark. Zeitgleich betrat eine 22-jährige Fußgängerin von der Straßenbahn aus den Radweg. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 57-Jährige verletzte sich am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen am Bein, welche allerdings am Unfallort nicht behandelt werden mussten.