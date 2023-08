Bei einem Unfall mit einem BVG-Bus in Berlin-Kreuzberg ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 48-Jährige ersten Erkenntnissen nach gegen 10 Uhr auf die Fahrbahn der Stresemannstraße gelaufen, ohne auf den Fließverkehr zu achten.

Ein Busfahrer der Linie M41, der in Richtung Potsdamer Platz fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bus erfasste den Fußgänger frontal. Der Fußgänger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Busfahrer erlitt einen Schock.