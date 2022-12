Unfall in Lichtenberg: 77-Jähriger fährt 88-Jährige an

Bei einem Unfall in Fennpfuhl ist am Dienstagmorgen eine 88-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 77 Jahre alter Mann gegen 8 Uhr mit seinem Auto auf dem Anton-Saefkow-Platz in Richtung Franz-Jacob-Straße und übersah offenbar die Fußgängerin, die zeitgleich die Fahrbahn der Wohngebietsstraße überqueren wollte.

Der 77-Jährige fuhr die Frau an, die in Folge des Zusammenstoßes stürzte und sich schwer an einem Bein und der Hüfte verletzte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der Autofahrer stand stark unter dem Eindruck des Geschehens, blieb aber unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun.