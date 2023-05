Unfall in Lichtenberg: Motorradfahrer und zehnjährige Sozia lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer nahm dem Motorradfahrer in Alt-Hohenschönhausen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei einem schweren Unfall in Berlin-Lichtenberg sind am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer und seine zehnjährige Tochter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren der 43 Jahre alte Motorradfahrer und seine Sozia auf der Ferdinand-Schultze-Straße aus Richtung der Landsberger Allee kommend unterwegs. Ein 62-jähriger Autofahrer der von der Witzenhauser Straße kam, kollidierte an der Kreuzung zur Ferdinand-Schultze-Straße mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer und seine Tochter wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.