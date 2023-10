Ein Autofahrer hat am Montagvormittag in Lichterfelde eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, fuhr der 78-Jährige gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto die Siemensstraße in Richtung Wiesenweg entlang, als die 25-jährige Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg überquert haben soll.

Der 78-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Oberarm, am Becken sowie am Schienbein und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.