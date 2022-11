Unfall in Mariendorf: Mann angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mariendorf hat ein 61-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei Berlin mitteilt, soll der Mann am Donnerstag gegen 17 Uhr versucht haben, die Fahrbahn am Mariendorfer Damm Ecke Ankogelweg in Richtung Göllweg vom Mittelstreifen aus zu überqueren.

Ein 39-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen zeitgleich auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Buckower Chaussee unterwegs war, erfasste den Fußgänger frontal. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.