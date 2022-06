In der M&M-Fabrik im US-amerikanischen Elizabethtown in Pennsylvania sind zwei Arbeiter bei einem Unfall verletzt worden. Wie mehrere US-Medien berichten, fielen die beiden aus bislang ungeklärten Gründen am Donnerstag in einen riesigen Tank mit Schokolade.

Da die beiden Arbeiter sich nicht selbst aus der hüfthohen Schokolade befreien und die Feuerwehr sie nicht herausziehen konnte, musste der Tank aufgeschnitten werden. Die Arbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der Polizei gegenüber CNN.